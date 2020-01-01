الحلقة 18866 - برنامج القاهرة أبوظبي يطرح عدداً من القضايا الخاصة بالكلاسيكو
مع يعقوب السعدي.. برنامج القاهرة أبوظبي برنامج يطرح عدداً من القضايا الخاصة بالكلاسيكو عبر تقارير واستضافة نجمي كرة القدم المصرية العالميين أحمد حسام ميدو و حسام غالي
الحلقة 18853 - كلاسيكو العرب على أبوظبي الرياضية
السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي يوم 20 فبراير 2020 على استاد محمد بن زايد
الحلقة 18847 - كلاسيكو مثير ينتهي بفوز الأهلي على الزمالك 3-2 | 4-8-19857 دقيقة
الحلقة 18829 - ديربي الأهلي والزمالك ثالث أقوى ديربيات العالم2 دقيقة
حسب صحيفة ميرور الإنجليزية.. ديربي الأهلي والزمالك هو ثالث أقوى ديربي في العالم بعد ديربي ريفربليت والبوكا وكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة
الحلقة 18799 - الأجواء في مقري إقامة الأهلي والزمالك5 دقيقة
الأجواء في مقري إقامة الأهلي والزمالك وأخبار الفريقين قبل موقعة السوبر المصري في أبوظبي
الحلقة 18796 - وصول الزمالك إلى مقر إقامته في أبوظبي
وصول الزمالك إلى مقر إقامته في أبوظبي استعداداً لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري
الحلقة 18766 - رمضان صبحي خارح السوبر المصري1 دقيقة
أخبار عن عدم مشاركة رمضان صبحي في السوبر المصري بسبب الإصابة
الحلقة 18765 - سرية في تدريبات الزمالك1 دقيقة
أخبار نادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري
الحلقة 18744 - عبدالكريم صقر.. بداية صراع الانتقالات بين الأهلي والزمالك
عبدالكريم صقر.. بداية صراع الانتقالات بين الأهلي والزمالك بعدما انتقل من الأهلي للزمالك مقابل 50 جنيهاً
الحلقة 18743 - حسين حجازي.. اللاعب الذي لم يختلف علي الأهلي والزمالك2 دقيقة
حسين حجازي لعب للأهلي والزمالك ولم يختلف عليه الناديين بعد رحلة احترافية في إنجلترا
الحلقة 18741 - أساطير الزمالك.. تاريخ طويل من النجوم الذين سكنوا الذاكرة9 دقيقة
أساطير الأهلي.. تاريخ طويل من النجوم الذين سكنوا الذاكرة
الحلقة 18740 - أساطير الأهلي.. تاريخ طويل من النجوم الذين سكنوا الذاكرة11 دقيقة
أساطير الأهلي.. تاريخ طويل من النجوم الذين سكنوا الذاكرة
الحلقة 18737 - علي سعيد الكعبي: "الإمارات ومصر يد واحدة"4 دقيقة
علي سعيد الكعبي: "الإمارات ومصر يد واحدة وهذا اللقاء هو أكثر من مجرد مباراة"
الحلقة 18734 - "نهضة مصر نهضة للعرب جميعاً"1 دقيقة
"نهضة مصر نهضة للعرب جميعاً.. وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً بجانب مصر" وصية المغفور له #الشيخ_زايد طيب الله ثراه
الحلقة 18733 - ركلات الترجيح بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري8 دقيقة
حصد فريق الزمالك كأس السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بفارق الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي
الحلقة 18732 - تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري1 دقيقة
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الحلقة 18726 - شاهد كيف احتفل ميدو بفوز الزمالك في الاستوديو
شاهد كيف احتفل ميدو بفوز الزمالك في الاستوديو
الحلقة 17757 - وليد سليمان وشيكابالا
الحلقة 2 - Al Ahli - Pyramids (1-0)، 5 مايو 20232 ساعة 27 دقيقة
السوبر المصري 2023
الحلقة 1 - Al Ahli - Pyramids (1-0)، 5 مايو 20232 ساعة 27 دقيقة
السوبر المصري 2023