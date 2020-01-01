موسم 1

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الحلقة 18718 - بني ياس يقصي حامل اللقب

1 دقيقة

بني ياس يفجر المفاجأة ويقصي شباب الأهلي من مسابقة كأس رئيس الدولة ليبلغ نصف نهائي البطولة

الحلقة 18714 - فريد علي: إسماعيل الحمادي يستحق الطرد

1 دقيقة

الخبير التحكيمي فريد علي يتحدث عن حالة تحكيمية في مباراة بني ياس وشباب الأهلي

الحلقة 18709 - بهدف في الـ120.. الجزيرة خارج كأس رئيس الدولة

1 دقيقة

الظفرة يسجل هدفاً في الدقيقة 120 ليفوز على الجزيرة 2-1 ويبلغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة

الحلقة 18690 - إيجور كورونادو يعود إلى الملاعب

عودة إيجور كورونادو لاعب الشارقة بعد غياب شهرين بسبب إصابة في العضلة الضامة

الحلقة 18689 - الشارقة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة

1 دقيقة

الشارقة يفوز على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0 ويصل نصف نهائي كأس رئيس الدولة لمواجهة العين

الحلقة 17309 - Studio: UAE Presidents Cup &1st Division Draw 2020 - حلقة 1 سيبتمبر 2020

30 دقيقة

Studio: UAE Presidents Cup & 1st Division Draw 2020-2019

الحلقة 17306 - قرعة الموسم الجديد برعاية هزاع بن زايد

1 دقيقة

رعاية كريمة من هزاع بن زايد لحفل قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى

الحلقة 17305 - راشد بن حميد: نتقدم بجزيل الشكر لقيادتنا الرشيدة

3 دقيقة

كلمة الشيخ راشد بن حميد - قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى

الحلقة 17304 - نتائج قرعة كأس رئيس الدولة

2 دقيقة

مواجهات البطولة بداية من دور الـ16 حتى المباراة النهائية

الحلقة 17303 - قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى - حلقة 1 سيبتمبر 2020

2 ساعة 22 دقيقة

حفل مراسم سحب قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى

الحلقة 17302 - Studio: UAE Presidents Cup &1st Division Draw 2020 - حلقة 1 سيبتمبر 2020

30 دقيقة

Studio: UAE Presidents Cup & 1st Division Draw 2020-2019

الحلقة 17301 - قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 1 سيبتمبر 2020

1 ساعة 22 دقيقة

قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى

الحلقة 16804 - العين 0-1 عجمان

1 دقيقة

عجمان يفوز 1-0 ويقصي العين من كأس رئيس الدولة ليصل إلى دور الـ8 من المسابقة الأغلى

الحلقة 16794 - فريق الإمارات يتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة بعد الفوز على اتحاد كلباء

1 دقيقة

الحلقة 16793 - شباب الأهلي يفوز على حتا بثلاثية ويبلغ دور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة

الحلقة 16180 - ستوديو كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة - حلقة 20 ابريل 2021

26 دقيقة

ستوديو كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة 2021

الحلقة 16179 - ستوديو كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة - حلقة 20 ابريل 2021

11 دقيقة

ستوديو كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة 2021

الحلقة 16081 - قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة - 31 أغسطس 2021

16 دقيقة

قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة

الحلقة 16080 - قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة - 31 أغسطس 2021

16 دقيقة

قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة

الحلقة 16039 - ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 2021

30 دقيقة

ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى

الحلقة 16038 - ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 2021

30 دقيقة

ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى

الحلقة 16037 - قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 2021

42 دقيقة

قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى 2021-2022

الحلقة 16036 - قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 2021

42 دقيقة

قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى 2021-2022

الحلقة 16035 - ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 2021

15 دقيقة

ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى

الحلقة 16034 - ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 2021

15 دقيقة

ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى

الحلقة 32 - Al Ain - Sharjah (1-1), 28 أبريل 2023

2 ساعة 25 دقيقة

كأس رئيس الدولة لكرة القدم

الحلقة 29 - Sharjah - Ajman (2-1), 5 أبريل 2023

1 ساعة 46 دقيقة

كأس رئيس الدولة لكرة القدم

الحلقة 28 - Al Wasl - Al Ain (0-0), 5 أبريل 2023

1 ساعة 44 دقيقة

كأس رئيس الدولة لكرة القدم

الحلقة 27 - Sharjah - Al Jazira (2-1)، 7 مارس 2023

1 ساعة 48 دقيقة

كأس رئيس الدولة لكرة القدم

الحلقة 26 - Bani Yas - Al Wasl (0-2)، 7 مارس 2023

1 ساعة 39 دقيقة

كأس رئيس الدولة لكرة القدم

الحلقة 25 - Shabab Al Ahli - Al Ain (0-2)، 6 مارس 2023

1 ساعة 53 دقيقة

كأس رئيس الدولة لكرة القدم