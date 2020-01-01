الحلقة 18718 - بني ياس يقصي حامل اللقب1 دقيقة
بني ياس يفجر المفاجأة ويقصي شباب الأهلي من مسابقة كأس رئيس الدولة ليبلغ نصف نهائي البطولة
الحلقة 18714 - فريد علي: إسماعيل الحمادي يستحق الطرد1 دقيقة
الخبير التحكيمي فريد علي يتحدث عن حالة تحكيمية في مباراة بني ياس وشباب الأهلي
الحلقة 18709 - بهدف في الـ120.. الجزيرة خارج كأس رئيس الدولة1 دقيقة
الظفرة يسجل هدفاً في الدقيقة 120 ليفوز على الجزيرة 2-1 ويبلغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة
الحلقة 18690 - إيجور كورونادو يعود إلى الملاعب
عودة إيجور كورونادو لاعب الشارقة بعد غياب شهرين بسبب إصابة في العضلة الضامة
الحلقة 18689 - الشارقة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة1 دقيقة
الشارقة يفوز على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0 ويصل نصف نهائي كأس رئيس الدولة لمواجهة العين
الحلقة 17309 - Studio: UAE Presidents Cup &1st Division Draw 2020 - حلقة 1 سيبتمبر 202030 دقيقة
Studio: UAE Presidents Cup & 1st Division Draw 2020-2019
الحلقة 17306 - قرعة الموسم الجديد برعاية هزاع بن زايد1 دقيقة
رعاية كريمة من هزاع بن زايد لحفل قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى
الحلقة 17305 - راشد بن حميد: نتقدم بجزيل الشكر لقيادتنا الرشيدة3 دقيقة
كلمة الشيخ راشد بن حميد - قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى
الحلقة 17304 - نتائج قرعة كأس رئيس الدولة2 دقيقة
مواجهات البطولة بداية من دور الـ16 حتى المباراة النهائية
الحلقة 17303 - قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى - حلقة 1 سيبتمبر 20202 ساعة 22 دقيقة
حفل مراسم سحب قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى
الحلقة 17302 - Studio: UAE Presidents Cup &1st Division Draw 2020 - حلقة 1 سيبتمبر 202030 دقيقة
Studio: UAE Presidents Cup & 1st Division Draw 2020-2019
الحلقة 17301 - قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 1 سيبتمبر 20201 ساعة 22 دقيقة
قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى
الحلقة 16804 - العين 0-1 عجمان1 دقيقة
عجمان يفوز 1-0 ويقصي العين من كأس رئيس الدولة ليصل إلى دور الـ8 من المسابقة الأغلى
الحلقة 16794 - فريق الإمارات يتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة بعد الفوز على اتحاد كلباء1 دقيقة
الحلقة 16793 - شباب الأهلي يفوز على حتا بثلاثية ويبلغ دور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة
الحلقة 16180 - ستوديو كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة - حلقة 20 ابريل 202126 دقيقة
ستوديو كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة 2021
الحلقة 16179 - ستوديو كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة - حلقة 20 ابريل 202111 دقيقة
ستوديو كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة 2021
الحلقة 16081 - قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة - 31 أغسطس 202116 دقيقة
قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة
الحلقة 16080 - قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة - 31 أغسطس 202116 دقيقة
قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة
الحلقة 16039 - ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 202130 دقيقة
ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى
الحلقة 16038 - ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 202130 دقيقة
ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى
الحلقة 16037 - قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 202142 دقيقة
قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى 2021-2022
الحلقة 16036 - قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 202142 دقيقة
قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى 2021-2022
الحلقة 16035 - ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 202115 دقيقة
ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى
الحلقة 16034 - ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى - حلقة 29 سبتمبر 202115 دقيقة
ستوديو قرعة كأس رئيس الدولة و دوري الدرجة الاولى
الحلقة 32 - Al Ain - Sharjah (1-1), 28 أبريل 20232 ساعة 25 دقيقة
كأس رئيس الدولة لكرة القدم
الحلقة 29 - Sharjah - Ajman (2-1), 5 أبريل 20231 ساعة 46 دقيقة
كأس رئيس الدولة لكرة القدم
الحلقة 28 - Al Wasl - Al Ain (0-0), 5 أبريل 20231 ساعة 44 دقيقة
كأس رئيس الدولة لكرة القدم
الحلقة 27 - Sharjah - Al Jazira (2-1)، 7 مارس 20231 ساعة 48 دقيقة
كأس رئيس الدولة لكرة القدم
الحلقة 26 - Bani Yas - Al Wasl (0-2)، 7 مارس 20231 ساعة 39 دقيقة
كأس رئيس الدولة لكرة القدم
الحلقة 25 - Shabab Al Ahli - Al Ain (0-2)، 6 مارس 20231 ساعة 53 دقيقة
كأس رئيس الدولة لكرة القدم