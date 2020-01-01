موسم 2

برنامج متخصص برياضة الصقور والفعاليات الخاصة بها سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، كما يعمل على تأصيل وجود هذه الرياضة ونشرها على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تغطية البطولات التي تقام في دولة الإمارات ويتناولها بالبحث والتعليق.​

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الحلقة 16640 - برنامج الحضيرة الأحد 17 يناير 2021

56 دقيقة

الحلقة 16635 - برنامج الحضيرة - كأس رئيس الدولة - حلقة 18 يناير 2021

57 دقيقة

الحلقة 16630 - برنامج الحضيرة - كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور - حلقة 19 يناير 2021

59 دقيقة

الحلقة 16623 - الحضيرة - كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور - حلقة 20 يناير 2021

58 دقيقة

الحلقة 16611 - الحضيرة - كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور - حلقة 23 يناير 2021

1 ساعة 1 دقيقة

الحلقة 16608 - برنامج الحضيرة حلقة 24 يناير 2021

1 ساعة 1 دقيقة

الحلقة 16600 - برنامج الحضيرة حلقة 25 يناير 2021

1 ساعة 3 دقيقة

الحلقة 16594 - برنامج الحضيرة - كأس رئيس الدولة - حلقة 26 يناير 2021

55 دقيقة

الحلقة 16590 - الحضيرة - كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور - حلقة 27 يناير 2021

1 ساعة 12 دقيقة

الحلقة 16582 - برنامج الحضيرة - كأس رئيس الدولة - حلقة 28 يناير 2021

1 ساعة 16 دقيقة

الحلقة 16575 - رسالة دوري الإمارات للصيد بالصقور 29 يناير 2021

12 دقيقة

الحلقة 16550 - رسالة دوري الإمارات للصيد بالصقور حلقة 31 يناير 2021

16 دقيقة

الحلقة 16547 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 1 فبراير 2021

39 دقيقة

الحلقة 16542 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 2 فبراير 2021

33 دقيقة

الحلقة 16537 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور - 3 فبراير 2021

36 دقيقة

تفاصيل منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

الحلقة 16531 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور - 4 فبراير 2021

42 دقيقة

الحلقة 16521 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 05 فبراير 2021

29 دقيقة

الحلقة 16515 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور - 6 فبراير 2021

27 دقيقة

الحلقة 16511 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 07 فبراير 2021

28 دقيقة

الحلقة 16504 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 08 فبراير 2021

27 دقيقة

الحلقة 16497 - رسالة دوري الإمارات للصيد بالصقور - حلقة 9 فبراير 2012

43 دقيقة

حلقة عن دوري الإمارات للصيد بالصقور

الحلقة 16490 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور - 10 فبراير 2021

42 دقيقة

الحلقة 16483 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 11 فبراير 2021

28 دقيقة

الحلقة 16480 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 21 فبراير 2021

27 دقيقة

الحلقة 16477 - برنامج الحضيرة - حلقة 13 فبراير 2021

1 ساعة 23 دقيقة

الحلقة 16464 - برنامج الحضيرة حلقة 14 فبراير 2021

1 ساعة 46 دقيقة

الحلقة 16457 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 15 فبراير 2021

25 دقيقة

الحلقة 16453 - رسالة بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور 16 فبراير 2021

30 دقيقة

الحلقة 16450 - رسالة دوري الإمارات للصيد بالصقور 17 فبراير 2021

43 دقيقة

الحلقة 16445 - رسالة دوري الإمارات للصيد بالصقور - حلقة 18 فبراير 2021

21 دقيقة

الحلقة 16438 - رسالة دوري الإمارات للصيد بالصقور 19 فبراير 2021

43 دقيقة