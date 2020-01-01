برنامج متخصص برياضة الصقور والفعاليات الخاصة بها سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، كما يعمل على تأصيل وجود هذه الرياضة ونشرها على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تغطية البطولات التي تقام في دولة الإمارات ويتناولها بالبحث والتعليق.​