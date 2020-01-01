موسم 2

برنامج يتابع آخر أخبار الرياضات البحرية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يهتم بالسباقات التراثية البحرية.

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الحلقة 22238 - برنامج السردال - 07 ديسمبر 2023

29 دقيقة

الحلقة 22218 - برنامج السردال - حلقة 14 ديسمبر 2023

32 دقيقة

الحلقة 16683 - برنامج السردال حلقة 6 يناير 2021

47 دقيقة

الحلقة 16682 - برنامج السردال حلقة 02 ديسمبر 2020

46 دقيقة

الحلقة 16681 - برنامج السردال حلقة 16 ديسمبر 2020

45 دقيقة

الحلقة 16680 - برنامج السردال - حلقة 30 ديسمبر 2020

44 دقيقة

الحلقة 16679 - برنامج السردال حلقة 25 نوفمبر 2020

57 دقيقة

الحلقة 16678 - برنامج السردال حلقة 13 يناير 2021

43 دقيقة

الحلقة 16677 - برنامج السردال - حلقة 9 ديسمبر 2020

48 دقيقة

الحلقة 16676 - برنامج السردال حلقة 11 نوفمبر 2020

45 دقيقة

الحلقة 16675 - برنامج السردال - حلقة 23 ديسمبر 2020

46 دقيقة

الحلقة 16622 - السردال - حلقة 20 يناير 2021

48 دقيقة

الحلقة 16586 - السردال حلقة 27 يناير 2021

43 دقيقة

الحلقة 16538 - السردال - حلقة 3 فبراير 2021

48 دقيقة

تفاصيل بطولة غناضة للقوارب الشراعية وكرنفال "كاياك" لأصحاب الهمم وأيضاً بطولة أبوظبي لصيد الكنعد

الحلقة 16487 - السردال - حلقة 10 فبراير 2021

40 دقيقة

حلقة خاصة عن الجناح البحري في مهرجان الشيخ زايد

الحلقة 16413 - السردال - حلقة 24 فبراير 2021

44 دقيقة

الحلقة 16377 - السردال 3 مارس 2021

42 دقيقة

الحلقة 16318 - برنامج السردال حلقة 10 مارس 2021

47 دقيقة

الحلقة 16152 - سباق دلما الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدم

10 ساعة

سباق دلما الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدم

الحلقة 16005 - برنامج السردال حلقة 27 أكتوبر 2021

49 دقيقة

الحلقة 15980 - برنامج السردال حلقة 17 نوفمبر 2021

54 دقيقة

الحلقة 15963 - برنامج السردال حلقة 24 نوفمبر 2021

49 دقيقة

برنامج يهتم بمختلف الرياضات البحرية ونشاطاتها التراثية اوالحديثة

الحلقة 15916 - برنامج السردال حلقة 08 ديسمبر 2021

54 دقيقة

الحلقة 15834 - برنامج السردال حلقة 29 ديسمبر 2021

46 دقيقة

الحلقة 15808 - السردال - 5 يناير 2022

48 دقيقة

الحلقة 15767 - برنامج السردال حلقة 12 يناير 2022

47 دقيقة

الحلقة 15546 - السردال - حلقة 16 فبراير 2022

48 دقيقة

الحلقة 15502 - برنامج السردال حلقة 23 فبراير 2022

34 دقيقة

الحلقة 15465 - برنامج السردال حلقة 02 مارس 2022

43 دقيقة

الحلقة 15411 - برنامج السردال حلقة 16 مارس 2022

48 دقيقة

الحلقة 15287 - رسالة سباق دلما التاريخي - 08 مايو 2022

23 دقيقة