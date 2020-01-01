موسم 3

برنامج يختص برياضة الهجن العربية الأصيلة بسباقاتها ونشاطاتها سواء في الإمارات أو في دول الخليج الأخرى. يهدف البرنامج للتعريف بهذه الرياضة وربط الأجيال الجديدة بها.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 16674 - برنامج المركاض حلقة 10 نوفمبر 2020

1 ساعة 29 دقيقة

الحلقة 16673 - برنامج المركاض حلقة 3 نوفمبر 2020

1 ساعة 32 دقيقة

الحلقة 16672 - برنامج المركاض حلقة 17 نوفمبر 2020

1 ساعة 31 دقيقة

الحلقة 16671 - برنامج المركاض حلقة 24 نوفمبر 2020

1 ساعة 29 دقيقة

الحلقة 16670 - برنامج جائزة زايد الكبرى حلقة 7 ديسمبر 2020

1 ساعة 27 دقيقة

الحلقة 16669 - جائزة زايد الكبرى حلقة 9 ديسمبر 2020

2 ساعة 3 دقيقة

الحلقة 16668 - جائزة زايد الكبرى حلقة 8 ديسمبر 2020

2 ساعة

الحلقة 16667 - برنامج المركاض حلقة 29 ديسمبر 2020

1 ساعة 28 دقيقة

الحلقة 16666 - برنامج المركاض حلقة الثلاثاء 12 يناير 2021

1 ساعة 28 دقيقة

الحلقة 16665 - برنامج المركاض حلقة 22 ديسمبر 2020

1 ساعة 32 دقيقة

الحلقة 16664 - برنامج المركاض حلقة 5 يناير 2021

1 ساعة 20 دقيقة

الحلقة 16641 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي 16 يناير 2021

43 دقيقة

الحلقة 16639 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي 17 يناير 2021

35 دقيقة

الحلقة 16637 - رسالة السباقات التمهيدية من الوثبة 17 يناير 2021

59 دقيقة

الحلقة 16634 - رسالة السباقات التمهيدية من الوثبة 18 يناير 2021

59 دقيقة

الحلقة 16633 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي 18 يناير 2021

39 دقيقة

الحلقة 16627 - رسالة السباقات التمهيدية من الوثبة 19 يناير 2021

58 دقيقة

الحلقة 16626 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي للهجن حلقة 19 يناير 2019

36 دقيقة

الحلقة 16621 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي للهجن حلقة 20 يناير 2021

38 دقيقة

الحلقة 16618 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي للهجن حلقة 21 يناير 2021

27 دقيقة

الحلقة 16617 - رسالة السباقات التمهيدية من الوثبة 22 يناير 2021

56 دقيقة

الحلقة 16610 - رسالة السباقات التمهيدية من الوثبة 23 يناير 2021

56 دقيقة

الحلقة 16609 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي للهجن حلقة 23 يناير 2021

38 دقيقة

الحلقة 16599 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي للهجن حلقة 25 يناير 2021

40 دقيقة

الحلقة 16596 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي للهجن حلقة 26 يناير 2021

31 دقيقة

الحلقة 16585 - رسالة مهرجان ولي عهد دبي للهجن حلقة 27 يناير 2021

52 دقيقة

الحلقة 16564 - رسالة مهرجان محمد بن زايد للهجن 30 يناير 2021

36 دقيقة

الحلقة 16553 - رسالة مهرجان محمد بن زايد للهجن 31 يناير 2021

31 دقيقة

الحلقة 16548 - رسالة مهرجان محمد بن زايد للهجن 1 فبراير 2021

27 دقيقة

الحلقة 16540 - رسالة مهرجان محمد بن زايد للهجن - 3 فبراير 2021

18 دقيقة

تغطية خاصة لمهرجان محمد بن زايد للهجن العربية الأصيلة 2021

الحلقة 16539 - رسالة مهرجان محمد بن زايد للهجن 2 فبراير 2021

25 دقيقة