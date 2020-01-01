برنامج يختص برياضة الهجن العربية الأصيلة بسباقاتها ونشاطاتها سواء في الإمارات أو في دول الخليج الأخرى. يهدف البرنامج للتعريف بهذه الرياضة وربط الأجيال الجديدة بها.