موسم 2

برنامج قصصي وثائقي انطلقت فكرته من الشعور الذي يسبق السباق وأثناءه، بالإضافة إلى تغطية أهم الأحداث سواء داخل الميدان أو خارجه وأيضاً التحديات التي يواجهها الفرسان والفارسات.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 22237 - برنامج حفوز - 07 ديسمبر 2023

25 دقيقة

الحلقة 22217 - برنامج حفوز - حلقة 14 ديسمبر 2023

30 دقيقة

الحلقة 16684 - برنامج حفوز حلقة 13 يناير 2021

59 دقيقة

برنامج قصصي وثائقي انطلقت فكرته من الشعور الذي يسبق السباق وأثناءه، بالإضافة إلى تغطية أهم الأحداث سواء داخل الميدان أو خارجه وأيضاً التحديات التي يواجهها الفرسان والفارسات.

الحلقة 16625 - برنامج حفوز حلقة 19 يناير 2021

57 دقيقة

الحلقة 16543 - برنامج حفوز - حلقة 2 فبراير 2021

1 ساعة 29 دقيقة

حوار خاص مع خالد خليفة النابودة - مالك ومنتج خيول عربية أصيلة

الحلقة 16496 - برنامج حفوز - حلقة 9 فبراير 2021

42 دقيقة

الحلقة 16416 - برنامج حفوز حلقة 23 فبراير 2021

1 ساعة

الحلقة 16383 - برنامج حفوز - حلقة 3 مارس 2021

53 دقيقة

الحلقة 16325 - برنامج حفوز حلقة 09 مارس 2021

1 ساعة 1 دقيقة

الحلقة 14776 - حلقة حفوز - 05 أكتوبر 2023

30 دقيقة

الحلقة 14756 - برنامج حفوز - حلقة 12 أكتوبر 2023

30 دقيقة

الحلقة 14734 - برنامج حفوز - حلقة 19 أكتوبر 2023

32 دقيقة

الحلقة 14706 - برنامج حفوز حلقة 02 نوفمبر 2023

35 دقيقة

الحلقة 14691 - برنامج حفوز - حلقة 9 نوفمبر 2023

33 دقيقة

الحلقة 14689 - برنامج حفوز - حلقة 16 نوفمبر 2023

31 دقيقة

الحلقة 14644 - حلقة حفوز 30 نوفمبر 2023

27 دقيقة

الحلقة 10 - برنامج حفوز - كأس رئيس الدولة - حلقة 12 فبراير 2020

1 ساعة 35 دقيقة

الحلقة 9 - برنامج حفوز - حلقة 23 نوفمبر

29 دقيقة

برنامج حفوز برنامج يستعرض كواليس سباقات القدرة وأهم الظواهر التي تتخلل سباقات القدرة برنامج متخصص في سباقات القدرة وتغطية فعالياتها عبر تقارير ولقاءات من موقع الحدث تسبق إنطلاق السباقات وأثنائها وبعدها مع عرض اجواء استعداد الفرسان والملاك والتحضير للس

الحلقة 8 - برنامج حفوز - سباق الشيخ محمد بن راشد للقدرة - حلقة 20 يناير 2020

47 دقيقة

الحلقة 7 - برنامج حفوز - سباق الشيخ محمد بن راشد للقدرة - حلقة 12 يناير 2020

51 دقيقة

الحلقة 6 - برنامج حفوز - سباق الشيخ محمد بن راشد للقدرة - حلقة 7 يناير 2020

52 دقيقة

الحلقة 5 - برنامج حفوز - مهرجان الشيخ محمد بن راشد للقدرة - حلقة 31 ديسمبر 2019

1 ساعة 11 دقيقة