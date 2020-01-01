برنامج قصصي وثائقي انطلقت فكرته من الشعور الذي يسبق السباق وأثناءه، بالإضافة إلى تغطية أهم الأحداث سواء داخل الميدان أو خارجه وأيضاً التحديات التي يواجهها الفرسان والفارسات.