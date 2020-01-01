برنامج يختص بتغطية سباقات خيول السرعة ويحلل ويرصد ويراجع كل السباقات والنتائج التي جرت خلال الأسبوع، ويقوم أيضاً بزيارة للإسطبلات الكبرى للخيول والتعريف بها وبما تقدمه.