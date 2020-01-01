موسم 1

برنامج يختص بتغطية سباقات خيول السرعة ويحلل ويرصد ويراجع كل السباقات والنتائج التي جرت خلال الأسبوع، ويقوم أيضاً بزيارة للإسطبلات الكبرى للخيول والتعريف بها وبما تقدمه.

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الحلقة 22219 - برنامج فوتوفينيش - 13 ديسمبر 2023

37 دقيقة

الحلقة 16657 - برنامج فوتوفينيش حلقة 16 ديسمبر 2020

1 ساعة 24 دقيقة

الحلقة 16656 - برنامج فوتوفينيش حلقة 6 يناير 2021

1 ساعة 35 دقيقة

الحلقة 16620 - برنامج فوتوفينيش حلقة 20 يناير 2021

1 ساعة 32 دقيقة

الحلقة 16584 - فوتوفينيش حلقة 27 يناير 2021

1 ساعة 29 دقيقة

الحلقة 16536 - فوتوفينيش - حلقة 3 فبراير 2021

1 ساعة 29 دقيقة

تحليل سباقات الخيل على كافة المضامير في الإمارات

الحلقة 16488 - فوتوفينيش - حلقة 10 فبراير 2021

1 ساعة 14 دقيقة

الحلقة 16448 - فوتوفينيش - حلقة 17 فبراير 2021

1 ساعة 31 دقيقة

الحلقة 16378 - فوتوفينيش 3 مارس 2021

1 ساعة 20 دقيقة

الحلقة 16253 - حلقة برنامج صباح الخيل 22 مارس 2021

2 ساعة 27 دقيقة

الحلقة 16243 - صباح الخيل حلقة 24 مارس 2021

2 ساعة 18 دقيقة

الحلقة 16242 - صباح الخيل حلقة 25 مارس 2021

2 ساعة 10 دقيقة

الحلقة 16241 - وثائقي| 25 عاماً من المجد

43 دقيقة

الحلقة 16238 - الطريق إلى الكأس 26 مارس 2021

2 ساعة

الحلقة 16235 - الشوط الأول - كأس دبي العالمي 2021

46 دقيقة

الحلقة 16234 - الشوط الثاني - كأس دبي العالمي 2021

26 دقيقة

الحلقة 16233 - الشوط الثالث - كأس دبي العالمي 2021

28 دقيقة

تغطية كاملة لتفاصيل الشوط الثالث من مهرجان كأس دبي العالمي 2021

الحلقة 16232 - الشوط الرابع - كأس دبي العالمي 2021

5 دقيقة

تغطية كاملة لتفاصيل الشوط الرابع من مهرجان كأس دبي العالمي 2021

الحلقة 16231 - الشوط الأول - كأس دبي العالمي 2021

8 دقيقة

الحلقة 16230 - الشوط الخامس - كأس دبي العالمي 2021

7 دقيقة

تغطية كاملة لتفاصيل الشوط الخامس من مهرجان كأس دبي العالمي 2021

الحلقة 16229 - الشوط السادس - كأس دبي العالمي 2021

5 دقيقة

تغطية كاملة لتفاصيل الشوط السادس من مهرجان كأس دبي العالمي 2021

الحلقة 16228 - الشوط السابع - كأس دبي العالمي 2021

8 دقيقة

تغطية الشوط السابع من مهرجان كأس دبي العالمي 2021

الحلقة 16227 - الشوط الثامن - كأس دبي العالمي

9 دقيقة

تغطية الشوط الثامن من مهرجان كأس دبي العالمي 2021

الحلقة 16226 - الشوط التاسع - كأس دبي العالمي 2021

8 دقيقة

تغطية الشوط التاسع والأغلى في مهرجان كأس دبي العالمي 2021

الحلقة 16200 - فوتوفينيش حلقة 7 أبريل 2021

1 ساعة 2 دقيقة

الحلقة 15988 - برنامج فوتوفينيش حلقة الأربعاء 03 نوفمبر 2021

1 ساعة 14 دقيقة

الحلقة 15979 - برنامج فوتوفينيش حلقة 17 نوفمبر 2021

1 ساعة 18 دقيقة

الحلقة 15961 - برنامج فوتوفينيش حلقة 24 نوفمبر 2021

1 ساعة 5 دقيقة

الحلقة 15938 - برنامج فوتوفينيش حلقة 01 ديسمبر 2021

1 ساعة 23 دقيقة

الحلقة 15915 - برنامج فوتوفينيش حلقة 08 ديسمبر 2021

1 ساعة 11 دقيقة

الحلقة 15868 - برنامج فوتوفينيش حلقة 22 ديسمبر 2021

1 ساعة 3 دقيقة