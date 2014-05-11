الحلقة 17771 - عودة مانشستر سيتي بعد كورونا | الحلقة الأولى | وثائقي23 دقيقة
تسجيل ولقطات حصرية لعودة مانشستر سيتي لكرة القدم بعد فترة التوقف الطويلة ورصد كيفية تأقلم اللاعبين والطاقم الفني والإدارة مع الإجراءات الجديدة المتبعة. مشاهد حصرية من خلف الكواليس بعد تخفيف إجراءات الحجر.. سلسلة وثائقية تأخذك إلى قلب "عودة مانشستر سيتي"
الحلقة 17708 - وثائقي خاص.. سيرجيو أغويرو53 دقيقة
نجم فوق العادة.. صال وجال في ملاعب العالم سجل أهدافاً حاسمة كتب بها التاريخ الجديد لمانشستر سيتي..
الحلقة 17657 - وثائقي.. السيتي موسم استثنائي49 دقيقة
وثائقي خاص عن موسم مانشستر سيتي الاستثنائي والذي هيمن فيه على الكرة الإنجليزية.
الحلقة 17461 - 11/05/2014 السهام الحمراء1 ساعة
الحلقة 17340 - وداعاً حمادي العقربي3 دقيقة
الحلقة 17078 - الشيخ زايد يستقبل علي بوجسيم3 دقيقة
عندما ينشطر الحلم إلى أحلام لتصبح المسيرة مجداً تخلده الأيام المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه يستقبل علي بوجسيم المونديالي يروي قصة الاستقبال الأهم في حياته
الحلقة 17077 - بدايات علي بوجسيم1 دقيقة
علي بوجسم.. كيف كانت البداية؟ ومن شجعه على الدخول في هذا العالم الشائك؟
الحلقة 17076 - بوجسيم يجيب على تساؤل مهم4 دقيقة
كيف أجاب علي بوجسيم على سؤال: كيف تحكم في المونديال ولا يوجد دوري محترفين في بلدك؟
الحلقة 17070 - جمعة غريب حاضر في القلوب2 دقيقة
وثائقي المعلم: جمعة غريب
الحلقة 17069 - جمعة غريب.. نموذج في الحركة الرياضية3 دقيقة
وثائقي المعلم: جمعة غريب
الحلقة 17068 - الرياضة ملء حياة جمعة غريب3 دقيقة
وثائقي المعلم - جمعة غريب
الحلقة 17067 - جمعة غريب وفكرة النادي الأهلي6 دقيقة
وثائقي المعلم: جمعة غريب
الحلقة 17065 - فهد النويس دائماً ما كان مبتسماً1 دقيقة
الراحل فهد النويس كان رجلاً مرحاً محباً للحياة قريباً من القلب
الحلقة 17064 - فهد النويس في الفريق الأول بسن مبكرة2 دقيقة
تألق لافت رغم صغر سنه مدرب الجزيرة في ذاك الوقت ضم الراحل فهد النويس إلى الفريق الأول في سن مبكرة
الحلقة 17063 - قصة فهد النويس في كأس رئيس الدولة 981 دقيقة
قصة طريفة لفهد النويس مع معتز عبدالله في نهائي كأس رئيس الدولة عام 98
الحلقة 17062 - وصول فهد النويس لكأس العالم 902 دقيقة
لم يتجاوز الـ23 عاماً وقتها.. فهد النويس يصل رفقة زملائه إلى مونديال إيطاليا 1990
الحلقة 17061 - صدمة كبيرة بخبر وفاة فهد النويس1 دقيقة
خبر نزل كالصاعقة على جميع محبي فهد النويس والشارع الرياضي عام 2006
الحلقة 17055 - وثائقي الفهد34 دقيقة
وثائقي يتحدث عن الراحل فهد النويس
الحلقة 17044 - أهداف جورج وياه الرائعة التي لا تمحى من ذاكرة الجماهير3 دقيقة
الحلقة 17043 - جورج وياه.. السهل الممتنع في مشوار قهر المستحيل5 دقيقة
الحلقة 17042 - جورج وياه دم إضافة نوعية للدوري الإماراتي بعد انضمامه إلى الجزيرة3 دقيقة
الحلقة 17041 - صالح عبيد: طموح جورج وياه كان دائماً أن يصبح رئيس دولة
الحلقة 17040 - جورج وياه شخصية استثنائية يتمتع بسخاء كبير وقيادة مميزة3 دقيقة
الحلقة 17039 - فهد مسعود: كنت أفكر أنني لاعب سريع أمام جورج وياه
الحلقة 17037 - محمد الجوكر : الشارقة يفوز بأول درع في بدايات كرة القدم بالإمارات1 دقيقة
الحلقة 17032 - تعرف على جوائز ومكافآت اللاعبين في بداية الكرة الإماراتية3 دقيقة
الحلقة 17026 - فهد خميس: لم نكن نتوقع الفوز باللقب في هذا التوقيت3 دقيقة
الحلقة 17025 - كيف كانت بدايات تأسيس اتحاد الإمارات لكرة القدم5 دقيقة
الحلقة 16195 - وثائقي الأهلي والزمالك21 دقيقة
الحلقة 15613 - وثائقي نادي الجزيرة 2022 - حلقة 2 فبراير 202249 دقيقة
وثائقي نادي الجزيرة الإماراتي 2022