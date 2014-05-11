الحلقة 17771 - عودة مانشستر سيتي بعد كورونا | الحلقة الأولى | وثائقي

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تسجيل ولقطات حصرية لعودة مانشستر سيتي لكرة القدم بعد فترة التوقف الطويلة ورصد كيفية تأقلم اللاعبين والطاقم الفني والإدارة مع الإجراءات الجديدة المتبعة. مشاهد حصرية من خلف الكواليس بعد تخفيف إجراءات الحجر.. سلسلة وثائقية تأخذك إلى قلب "عودة مانشستر سيتي"