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الحلقة 17771 - عودة مانشستر سيتي بعد كورونا | الحلقة الأولى | وثائقي

23 دقيقة

تسجيل ولقطات حصرية لعودة مانشستر سيتي لكرة القدم بعد فترة التوقف الطويلة ورصد كيفية تأقلم اللاعبين والطاقم الفني والإدارة مع الإجراءات الجديدة المتبعة. مشاهد حصرية من خلف الكواليس بعد تخفيف إجراءات الحجر.. سلسلة وثائقية تأخذك إلى قلب "عودة مانشستر سيتي"

الحلقة 17708 - وثائقي خاص.. سيرجيو أغويرو

53 دقيقة

نجم فوق العادة.. صال وجال في ملاعب العالم سجل أهدافاً حاسمة كتب بها التاريخ الجديد لمانشستر سيتي..

الحلقة 17657 - وثائقي.. السيتي موسم استثنائي

49 دقيقة

وثائقي خاص عن موسم مانشستر سيتي الاستثنائي والذي هيمن فيه على الكرة الإنجليزية.

الحلقة 17461 - 11/05/2014 السهام الحمراء

1 ساعة

الحلقة 17340 - وداعاً حمادي العقربي

3 دقيقة

الحلقة 17078 - الشيخ زايد يستقبل علي بوجسيم

3 دقيقة

عندما ينشطر الحلم إلى أحلام لتصبح المسيرة مجداً تخلده الأيام المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه يستقبل علي بوجسيم المونديالي يروي قصة الاستقبال الأهم في حياته

الحلقة 17077 - بدايات علي بوجسيم

1 دقيقة

علي بوجسم.. كيف كانت البداية؟ ومن شجعه على الدخول في هذا العالم الشائك؟

الحلقة 17076 - بوجسيم يجيب على تساؤل مهم

4 دقيقة

كيف أجاب علي بوجسيم على سؤال: كيف تحكم في المونديال ولا يوجد دوري محترفين في بلدك؟

الحلقة 17070 - جمعة غريب حاضر في القلوب

2 دقيقة

وثائقي المعلم: جمعة غريب

الحلقة 17069 - جمعة غريب.. نموذج في الحركة الرياضية

3 دقيقة

وثائقي المعلم: جمعة غريب

الحلقة 17068 - الرياضة ملء حياة جمعة غريب

3 دقيقة

وثائقي المعلم - جمعة غريب

الحلقة 17067 - جمعة غريب وفكرة النادي الأهلي

6 دقيقة

وثائقي المعلم: جمعة غريب

الحلقة 17065 - فهد النويس دائماً ما كان مبتسماً

1 دقيقة

الراحل فهد النويس كان رجلاً مرحاً محباً للحياة قريباً من القلب

الحلقة 17064 - فهد النويس في الفريق الأول بسن مبكرة

2 دقيقة

تألق لافت رغم صغر سنه مدرب الجزيرة في ذاك الوقت ضم الراحل فهد النويس إلى الفريق الأول في سن مبكرة

الحلقة 17063 - قصة فهد النويس في كأس رئيس الدولة 98

1 دقيقة

قصة طريفة لفهد النويس مع معتز عبدالله في نهائي كأس رئيس الدولة عام 98

الحلقة 17062 - وصول فهد النويس لكأس العالم 90

2 دقيقة

لم يتجاوز الـ23 عاماً وقتها.. فهد النويس يصل رفقة زملائه إلى مونديال إيطاليا 1990

الحلقة 17061 - صدمة كبيرة بخبر وفاة فهد النويس

1 دقيقة

خبر نزل كالصاعقة على جميع محبي فهد النويس والشارع الرياضي عام 2006

الحلقة 17055 - وثائقي الفهد

34 دقيقة

وثائقي يتحدث عن الراحل فهد النويس

الحلقة 17044 - أهداف جورج وياه الرائعة التي لا تمحى من ذاكرة الجماهير

3 دقيقة

الحلقة 17043 - جورج وياه.. السهل الممتنع في مشوار قهر المستحيل

5 دقيقة

الحلقة 17042 - جورج وياه دم إضافة نوعية للدوري الإماراتي بعد انضمامه إلى الجزيرة

3 دقيقة

الحلقة 17041 - صالح عبيد: طموح جورج وياه كان دائماً أن يصبح رئيس دولة

الحلقة 17040 - جورج وياه شخصية استثنائية يتمتع بسخاء كبير وقيادة مميزة

3 دقيقة

الحلقة 17039 - فهد مسعود: كنت أفكر أنني لاعب سريع أمام جورج وياه

الحلقة 17037 - محمد الجوكر : الشارقة يفوز بأول درع في بدايات كرة القدم بالإمارات

1 دقيقة

الحلقة 17032 - تعرف على جوائز ومكافآت اللاعبين في بداية الكرة الإماراتية

3 دقيقة

الحلقة 17026 - فهد خميس: لم نكن نتوقع الفوز باللقب في هذا التوقيت

3 دقيقة

الحلقة 17025 - كيف كانت بدايات تأسيس اتحاد الإمارات لكرة القدم

5 دقيقة

الحلقة 16195 - وثائقي الأهلي والزمالك

21 دقيقة

الحلقة 15613 - وثائقي نادي الجزيرة 2022 - حلقة 2 فبراير 2022

49 دقيقة

وثائقي نادي الجزيرة الإماراتي 2022

الحلقة 14893 - وثائقي قصة بطل

1 ساعة 10 دقيقة