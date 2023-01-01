الحلقة 9 - الظاهرة رونالدو2 ساعة 1 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.
الحلقة 8 - فابيو كانافارو1 ساعة 11 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.
الحلقة 7 - محمد بن سليم1 ساعة 15 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.
الحلقة 6 - خالد بدرة1 ساعة 16 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.
الحلقة 5 - كريم عبد الجبار24 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.
الحلقة 4 - ألفريد شرودر48 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.
الحلقة 3 - بيتسو موسيماني1 ساعة 10 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.
الحلقة 2 - فرانك دي بور58 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.
الحلقة 1 - أندريس إنييستا47 دقيقة
قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.