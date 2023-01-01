موسم 1

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

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الحلقة 9 - الظاهرة رونالدو

2 ساعة 1 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

الحلقة 8 - فابيو كانافارو

1 ساعة 11 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

الحلقة 7 - محمد بن سليم

1 ساعة 15 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

الحلقة 6 - خالد بدرة

1 ساعة 16 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

الحلقة 5 - كريم عبد الجبار

24 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

الحلقة 4 - ألفريد شرودر

48 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

الحلقة 3 - بيتسو موسيماني

1 ساعة 10 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

الحلقة 2 - فرانك دي بور

58 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.

الحلقة 1 - أندريس إنييستا

47 دقيقة

قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.