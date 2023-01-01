قصص حقيقية لأشخاص عاديين عزموا على مواجهة والتصدي لبعض من أكثر رموز العالم قوة ونفوذاً. تروي الحلقات الظروف والدوافع الحقيقية لمعارك هؤلاء الناس من خلال عرض لقطات أرشيفية ولقاءات خاصة.