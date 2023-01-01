موسم 1

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

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الحلقة 14816 - برنامج أبطال الهمم- حلقة 19 سبتمبر 2023

25 دقيقة

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الحلقة 14791 - برنامج أبطال الهمم - حلقة 29 سبتمبر 2023

23 دقيقة

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الحلقة 14719 - أبطال الهمم - حلقة 27 أكتوبر

25 دقيقة

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الحلقة 12 - أبطال الهمم

25 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 11 - أبطال الهمم

26 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 10 - أبطال الهمم

25 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 9 - أبطال الهمم

27 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 7 - أبطال الهمم

27 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 6 - أبطال الهمم

26 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 5 - أبطال الهمم

25 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 4 - أبطال الهمم

24 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 3 - أبطال الهمم

24 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 2 - أبطال الهمم

23 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم

الحلقة 1 - أبطال الهمم

25 دقيقة

برنامج ميداني يهتم بجميع رياضات أصحاب الهمم ويعرف المشاهدين بهم وبإنجازاتهم