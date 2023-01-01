الحلقة 14815 - نجم في أبوظبي - لابا كودجو26 دقيقة
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الحلقة 14778 - نجم في أبوظبي - عادل تاعرابت38 دقيقة
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الحلقة 14751 - برنامج نجم في أبوظبي - حلقة 12 أكتوبر 202339 دقيقة
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الحلقة 14725 - نجم في أبوظبي - دوايت يورك32 دقيقة
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الحلقة 14703 - برنامج نجم في أبوظبي - حلقة 02 نوفمبر 202344 دقيقة
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الحلقة 10 - نجم في أبوظبي44 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 9 - نجم في أبوظبي36 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 8 - نجم في أبوظبي33 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 7 - نجم في أبوظبي44 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 6 - نجم في أبوظبي32 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 5 - نجم في أبوظبي32 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 4 - نجم في أبوظبي39 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 3 - نجم في أبوظبي38 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 2 - نجم في أبوظبي44 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.
الحلقة 1 - نجم في أبوظبي26 دقيقة
برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.