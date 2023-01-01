موسم 1

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة  في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع

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الحلقة 14815 - نجم في أبوظبي - لابا كودجو

26 دقيقة

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الحلقة 14778 - نجم في أبوظبي - عادل تاعرابت

38 دقيقة

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الحلقة 14751 - برنامج نجم في أبوظبي - حلقة 12 أكتوبر 2023

39 دقيقة

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الحلقة 14725 - نجم في أبوظبي - دوايت يورك

32 دقيقة

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الحلقة 14703 - برنامج نجم في أبوظبي - حلقة 02 نوفمبر 2023

44 دقيقة

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الحلقة 10 - نجم في أبوظبي

44 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 9 - نجم في أبوظبي

36 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 8 - نجم في أبوظبي

33 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 7 - نجم في أبوظبي

44 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 6 - نجم في أبوظبي

32 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 5 - نجم في أبوظبي

32 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 4 - نجم في أبوظبي

39 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 3 - نجم في أبوظبي

38 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 2 - نجم في أبوظبي

44 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.

الحلقة 1 - نجم في أبوظبي

26 دقيقة

برنامج ميداني حواري يستضيف نجم رياضي كبير في كل حلقة ويأخدهم بجولة في العاصمة أبوظبي يتخللها حوار شيق وممتع.