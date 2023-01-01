موسم 1

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

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الحلقة 14817 - برنامج الكابتن - حلقة 19 سبتمبر 2023

22 دقيقة

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الحلقة 12 - الكابتن

25 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 11 - الكابتن

23 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 10 - الكابتن

23 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 9 - الكابتن

24 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 8 - الكابتن

24 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 7 - الكابتن

23 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 6 - الكابتن

23 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 5 - الكابتن

23 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 4 - الكابتن

24 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 3 - الكابتن

24 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 2 - الكابتن

24 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة

الحلقة 1 - الكابتن

21 دقيقة

برنامج ميداني يسلط الضوء على الرياضة المدرسية مبرزاً الأبطال الصغار وأهمية الرياضة لهذه الفئة