موسم 1

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

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الحلقة 14798 - برنامج ستاد أبوظبي - حلقة 25 سبتمبر 2023

1 ساعة 5 دقيقة

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الحلقة 14677 - ستاد أبوظبي - حلقة الإثنين 20 نوفمبر 2023

1 ساعة

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الحلقة 10 - ستاد أبوظبي

1 ساعة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 9 - ستاد أبوظبي

1 ساعة 8 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 8 - ستاد أبوظبي

59 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 7 - ستاد أبوظبي

1 ساعة 1 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 6 - ستاد أبوظبي

59 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 5 - ستاد أبوظبي

1 ساعة 5 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 4 - ستاد أبوظبي

1 ساعة 3 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 3 - ستاد أبوظبي

1 ساعة 1 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 2 - ستاد أبوظبي

59 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً

الحلقة 1 - ستاد أبوظبي

1 ساعة 4 دقيقة

برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً