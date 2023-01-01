الحلقة 14798 - برنامج ستاد أبوظبي - حلقة 25 سبتمبر 20231 ساعة 5 دقيقة
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الحلقة 14677 - ستاد أبوظبي - حلقة الإثنين 20 نوفمبر 20231 ساعة
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الحلقة 10 - ستاد أبوظبي1 ساعة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 9 - ستاد أبوظبي1 ساعة 8 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 8 - ستاد أبوظبي59 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 7 - ستاد أبوظبي1 ساعة 1 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 6 - ستاد أبوظبي59 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 5 - ستاد أبوظبي1 ساعة 5 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 4 - ستاد أبوظبي1 ساعة 3 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 3 - ستاد أبوظبي1 ساعة 1 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 2 - ستاد أبوظبي59 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً
الحلقة 1 - ستاد أبوظبي1 ساعة 4 دقيقة
برنامج أسبوعي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً