برنامج حواري ساخن يعرض بعد نهاية المباريات ويقدمه اثنان من أبرز واشهر مقدمي البرامج الحوارية في الخليج يعقوب السعدي وعدنان حمد الحمادي، يتناول البرنامج أبرز لقطات المباريات وما وراء الكواليس التي تدور حول المباريات وفيها ، مع تحليل مقابلات وتصريحات اللاعبين والمدربين، كما يتضمن البرنامج تقارير خاصة، وتحليلات نقاشية للفرق، وردود أفعال الجماهير، وأبرز المستجدات في الدورة، البرنامج يعد ايقونة البرامج عبر سنوات طويلة من انطلاقه وتقديمه في دورات الخليج من خلال مضمونه ومن خلال الضيوف الذي يشاركون فيه من نجوم ونقاد ولاعبين قدامى، حيث يتعمق معهم في التفاصيل والقضايا المختلفة التي تتعلق بالمباريات واحداثها وما يدور في المدرجات واللقاءات الجانبية والتعليق عليها بكل موضوعية وجريئة.