موسم 3

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

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الحلقة 11 - حلقة خاصة اهتمت بالتحليل الفني للمباريات للجولة الثانية

26min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 9 - حلقة خاصة اهتمت بالتحليل الفني للمباريات السبع في الجولة الأولى

28min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 8 - حلقة خاصة عن ناديي العين والوصل 21/08/2024

33min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 7 - حلقة خاصة عن ناديي الجزيرة وشباب الأهلي20/08/2024

32min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 6 - حلقة خاصة عن ناديي الوحدة والنصر 19/08/2024

34min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 5 - حلقة خاصة عن نادي البطائح 18/08/2024

25min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 4 - حلقة خاصة عن نادي عجمان 17/08/2024

21min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 3 - حلقة خاصة عن ناديي الشارقة وبني ياس 16/08/2024

26min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 2 - حلقة خاصة عن ناديي خورفكان وكلباء 15/08/2024

30min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات

الحلقة 1 - حلقة خاصة عن ناديي دبا الحصن - العروبة 14/08/2024

38min

برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات