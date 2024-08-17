الحلقة 11 - حلقة خاصة اهتمت بالتحليل الفني للمباريات للجولة الثانية26min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 9 - حلقة خاصة اهتمت بالتحليل الفني للمباريات السبع في الجولة الأولى28min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 8 - حلقة خاصة عن ناديي العين والوصل 21/08/202433min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 7 - حلقة خاصة عن ناديي الجزيرة وشباب الأهلي20/08/202432min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 6 - حلقة خاصة عن ناديي الوحدة والنصر 19/08/202434min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 5 - حلقة خاصة عن نادي البطائح 18/08/202425min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 4 - حلقة خاصة عن نادي عجمان 17/08/202421min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 3 - حلقة خاصة عن ناديي الشارقة وبني ياس 16/08/202426min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 2 - حلقة خاصة عن ناديي خورفكان وكلباء 15/08/202430min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات
الحلقة 1 - حلقة خاصة عن ناديي دبا الحصن - العروبة 14/08/202438min
برنامج يعنى بالحليل الفني للمباريات ومناقشة طرق اللعب وخطط المدربين وحصاد المباريات