برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات.