موسم 2

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات.

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الحلقة 8 - الرياضة اليوم اسيا

1h 31min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 7 - الرياضة اليوم اسيا

1h 54min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 6 - الرياضة اليوم اسيا

2h 7min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 5 - الرياضة اليوم اسيا

2h 7min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 4 - الرياضة اليوم اسيا

2h 2min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 3 - الرياضة اليوم اسيا

2h 54min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 2 - الرياضة اليوم اسيا

1h 57min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 1 - الرياضة اليوم اسيا

2h 28min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات