الحلقة 8 - الرياضة اليوم اسيا1h 31min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 7 - الرياضة اليوم اسيا1h 54min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 6 - الرياضة اليوم اسيا2h 7min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 5 - الرياضة اليوم اسيا2h 7min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 4 - الرياضة اليوم اسيا2h 2min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 3 - الرياضة اليوم اسيا2h 54min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 2 - الرياضة اليوم اسيا1h 57min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 1 - الرياضة اليوم اسيا2h 28min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم في القارة الآسيوية وتحديداً دوري النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية بالإضافة إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال بالنسبة للمنتخبات .ويعرض البرنامج قبل يوم المباريات وبعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات