الحلقة 7 - الرياضة اليوم1h 21min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 6 - الرياضة اليوم1h 34min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 5 - الرياضة اليوم2h 22min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 4 - الرياضة اليوم1h 23min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 3 - الرياضة اليوم2h 28min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 2 - الرياضة اليوم2h 10min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات
الحلقة 1 - الرياضة اليوم2h 42min
برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات