موسم 2

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

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الحلقة 7 - الرياضة اليوم

1h 21min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 6 - الرياضة اليوم

1h 34min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 5 - الرياضة اليوم

2h 22min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 4 - الرياضة اليوم

1h 23min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 3 - الرياضة اليوم

2h 28min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 2 - الرياضة اليوم

2h 10min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات

الحلقة 1 - الرياضة اليوم

2h 42min

برنامج مصاحب لمباريات وأحداث كرة القدم المحلية والآسيوية يعرض بعد نهاية المباريات مباشرة ويناقش بشكل نقدي مختلف النتائج ويعرض ردود الفعل والكواليس المصاحبة للمباريات