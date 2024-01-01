موسم 1

برنامج حواري رياضي يجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج في حلقات مميزة تسبق انطلاق كأس الخليج. يركز البرنامج على مناقشة الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، الاستعدادات للبطولة، وتطلعاتهم لتحقيق إنجازات رياضية تمثل بلدانهم. يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، مثل تطوير المواهب الشابة، استدامة النجاح، ودور الكرة الخليجية في تعزيز الروابط بين الشعوب.

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الحلقة 6 - الرئيس

1h 7min

برنامج حواري رياضي يجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج في حلقات مميزة تسبق انطلاق كأس الخليج. يركز البرنامج على مناقشة الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، الاستعدادات للبطولة، وتطلعاتهم لتحقيق إنجازات رياضية تمثل بلدانهم. يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، مثل تطوير المواهب الشابة، استدامة النجاح، ودور الكرة الخليجية في تعزيز الروابط بين الشعوب.

الحلقة 5 - الرئيس

56min

برنامج حواري رياضي يجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج في حلقات مميزة تسبق انطلاق كأس الخليج. يركز البرنامج على مناقشة الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، الاستعدادات للبطولة، وتطلعاتهم لتحقيق إنجازات رياضية تمثل بلدانهم. يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، مثل تطوير المواهب الشابة، استدامة النجاح، ودور الكرة الخليجية في تعزيز الروابط بين الشعوب.

الحلقة 4 - الرئيس

39min

برنامج حواري رياضي يجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج في حلقات مميزة تسبق انطلاق كأس الخليج. يركز البرنامج على مناقشة الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، الاستعدادات للبطولة، وتطلعاتهم لتحقيق إنجازات رياضية تمثل بلدانهم. يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، مثل تطوير المواهب الشابة، استدامة النجاح، ودور الكرة الخليجية في تعزيز الروابط بين الشعوب.

الحلقة 3 - الرئيس

46min

برنامج حواري رياضي يجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج في حلقات مميزة تسبق انطلاق كأس الخليج. يركز البرنامج على مناقشة الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، الاستعدادات للبطولة، وتطلعاتهم لتحقيق إنجازات رياضية تمثل بلدانهم. يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، مثل تطوير المواهب الشابة، استدامة النجاح، ودور الكرة الخليجية في تعزيز الروابط بين الشعوب.

الحلقة 2 - الرئيس

58min

برنامج حواري رياضي يجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج في حلقات مميزة تسبق انطلاق كأس الخليج. يركز البرنامج على مناقشة الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، الاستعدادات للبطولة، وتطلعاتهم لتحقيق إنجازات رياضية تمثل بلدانهم. يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، مثل تطوير المواهب الشابة، استدامة النجاح، ودور الكرة الخليجية في تعزيز الروابط بين الشعوب.

الحلقة 1 - الرئيس

50min

برنامج حواري رياضي يجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج في حلقات مميزة تسبق انطلاق كأس الخليج. يركز البرنامج على مناقشة الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، الاستعدادات للبطولة، وتطلعاتهم لتحقيق إنجازات رياضية تمثل بلدانهم. يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، مثل تطوير المواهب الشابة، استدامة النجاح، ودور الكرة الخليجية في تعزيز الروابط بين الشعوب.