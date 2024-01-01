برنامج حواري رياضي يجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج في حلقات مميزة تسبق انطلاق كأس الخليج. يركز البرنامج على مناقشة الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، الاستعدادات للبطولة، وتطلعاتهم لتحقيق إنجازات رياضية تمثل بلدانهم. يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، مثل تطوير المواهب الشابة، استدامة النجاح، ودور الكرة الخليجية في تعزيز الروابط بين الشعوب.