موسم 1

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

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الحلقة 19 - عاصمة الميادين

2h 32min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 18 - عاصمة الميادين

2h

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 17 - عاصمة الميادين

2h 2min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 16 - عاصمة الميادين

1h 33min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 15 - عاصمة الميادين

1h 29min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 14 - عاصمة الميادين

1h 13min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 13 - عاصمة الميادين

1h 56min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 12 - عاصمة الميادين

1h 59min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 11 - عاصمة الميادين

1h 55min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 10 - عاصمة الميادين

1h 51min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 9 - عاصمة الميادين

2h 14min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 8 - عاصمة الميادين

1h 49min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 7 - عاصمة الميادين

1h 53min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 6 - عاصمة الميادين

1h 48min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 5 - عاصمة الميادين

2h 19min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 4 - عاصمة الميادين

2h 9min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 3 - عاصمة الميادين

1h 29min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 2 - عاصمة الميادين

1h 28min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات

الحلقة 1 - عاصمة الميادين

1h 40min

برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات