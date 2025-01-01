الحلقة 19 - عاصمة الميادين2h 32min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 18 - عاصمة الميادين2h
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 17 - عاصمة الميادين2h 2min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 16 - عاصمة الميادين1h 33min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 15 - عاصمة الميادين1h 29min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 14 - عاصمة الميادين1h 13min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 13 - عاصمة الميادين1h 56min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 12 - عاصمة الميادين1h 59min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 11 - عاصمة الميادين1h 55min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 10 - عاصمة الميادين1h 51min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 9 - عاصمة الميادين2h 14min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 8 - عاصمة الميادين1h 49min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 7 - عاصمة الميادين1h 53min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 6 - عاصمة الميادين1h 48min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 5 - عاصمة الميادين2h 19min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 4 - عاصمة الميادين2h 9min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 3 - عاصمة الميادين1h 29min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 2 - عاصمة الميادين1h 28min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات
الحلقة 1 - عاصمة الميادين1h 40min
برنامج يومي يأتي من الوثبة يستضيف نخبة من المحللين للحديث عن سباقات الهجن العربية الأصيلة، يستعرض أبرز المطايا المشاركة، يحلل النتائج، ويستعرض الترشيحات