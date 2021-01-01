الحلقة 3 - هاميلتون vs فيرشتابن

24 دقيقة

يغوص ما وراء كل الحدود في نفسية سائق الفورمولا 1 كاشفاً العبء الذهني والجسدي الذي يتطلبه التتويج ببطولة العالم للفورمولا 1، مع التركيز على المعركة المذهلة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابين في عام 2021.