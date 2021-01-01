الحلقة 3 - هاميلتون vs فيرشتابن24 دقيقة
يغوص ما وراء كل الحدود في نفسية سائق الفورمولا 1 كاشفاً العبء الذهني والجسدي الذي يتطلبه التتويج ببطولة العالم للفورمولا 1، مع التركيز على المعركة المذهلة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابين في عام 2021.
الحلقة 2 - هاميلتون vs فيرشتابن23 دقيقة
يغوص ما وراء كل الحدود في نفسية سائق الفورمولا 1 كاشفاً العبء الذهني والجسدي الذي يتطلبه التتويج ببطولة العالم للفورمولا 1، مع التركيز على المعركة المذهلة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابين في عام 2021.
الحلقة 1 - هاميلتون vs فيرشتابن24 دقيقة
يغوص ما وراء كل الحدود في نفسية سائق الفورمولا 1 كاشفاً العبء الذهني والجسدي الذي يتطلبه التتويج ببطولة العالم للفورمولا 1، مع التركيز على المعركة المذهلة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابين في عام 2021.