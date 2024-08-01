الحلقة 15 - حلقة خاصة عن حظوظ كل الفرق في المنافسة على اللقب1h 59min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 14 - الوصل -21/08/202440min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 13 - العين -08/21 /20241h 7min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 12 - الجزيرة -2024/08/2057min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 11 - شباب الأهلي -2024/08/201h 2min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 10 - النصر -2024/08/1959min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 9 - البطائح -2024/08/1858min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 8 - الوحدة -2024/08/1956min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 7 - عجمان - 2024/2024/081h
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 6 - بني ياس - 2024/08/161h 2min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 5 - العروبة - 2024/08/1456min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 4 - الشارقة - 2024/08/1656min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 3 - كلباء - 2024/08/1554min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 2 - خورفكان - 2024/08/1557min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب
الحلقة 1 - دبا الحصن - 2024/08/1454min
برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب