موسم 3

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

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الحلقة 15 - حلقة خاصة عن حظوظ كل الفرق في المنافسة على اللقب

1h 59min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 14 - الوصل -21/08/2024

40min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 13 - العين -08/21 /2024

1h 7min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 12 - الجزيرة -2024/08/20

57min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 11 - شباب الأهلي -2024/08/20

1h 2min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 10 - النصر -2024/08/19

59min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 9 - البطائح -2024/08/18

58min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 8 - الوحدة -2024/08/19

56min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 7 - عجمان - 2024/2024/08

1h

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 6 - بني ياس - 2024/08/16

1h 2min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 5 - العروبة - 2024/08/14

56min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 4 - الشارقة - 2024/08/16

56min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 3 - كلباء - 2024/08/15

54min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 2 - خورفكان - 2024/08/15

57min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب

الحلقة 1 - دبا الحصن - 2024/08/14

54min

برنامج يستعرض استعدادات جميع أندية دوري أدنوك المحترفين للموسم الجديد مع إبراز الصفقات الجيدة لكل فريق ومناقضة الحظوظ في المنافسة على اللقب