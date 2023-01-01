الحلقة 6 - فاينل سكور47 دقيقة
برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية
الحلقة 5 - فاينل سكور45 دقيقة
برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية
الحلقة 4 - فاينل سكور40 دقيقة
برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية
الحلقة 3 - فاينل سكور40 دقيقة
برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية
الحلقة 2 - فاينل سكور38 دقيقة
برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية
الحلقة 1 - فاينل سكور30 دقيقة
برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية