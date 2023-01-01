موسم 1

برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية

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الحلقة 6 - فاينل سكور

47 دقيقة

برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية

الحلقة 5 - فاينل سكور

45 دقيقة

برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية

الحلقة 4 - فاينل سكور

40 دقيقة

برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية

الحلقة 3 - فاينل سكور

40 دقيقة

برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية

الحلقة 2 - فاينل سكور

38 دقيقة

برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية

الحلقة 1 - فاينل سكور

30 دقيقة

برنامج أسبوعي تحليلي يقدم باللغة الإنجليزية لمناقشة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الأسبوعية