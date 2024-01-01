موسم 1

برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.

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الحلقة 6 - هذا أنا

18min

برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.

الحلقة 5 - هذا أنا

23min

برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.

الحلقة 4 - هذا أنا

23min

برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.

الحلقة 3 - هذا أنا

20min

برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.

الحلقة 2 - هذا أنا

25min

برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.

الحلقة 1 - هذا أنا

1h 24min

برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.