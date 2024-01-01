الحلقة 6 - هذا أنا18min
برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.
الحلقة 5 - هذا أنا23min
برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.
الحلقة 4 - هذا أنا23min
برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.
الحلقة 3 - هذا أنا20min
برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.
الحلقة 2 - هذا أنا25min
برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.
الحلقة 1 - هذا أنا1h 24min
برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.