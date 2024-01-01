برنامج حواري رياضي يقدم حوارات خاصة وحصرية مع مدربي المنتخبات الخليجية المشاركة في كأس الخليج قبل انطلاق البطولة في الكويت. يتيح البرنامج فرصة للمدربين لتسليط الضوء على خططهم التكتيكية، رؤيتهم للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهونها. كما يتناول البرنامج رؤيتهم لتطور كرة القدم في الخليج ودورهم في إعداد الفرق للمنافسة على اللقب.