الحلقة 12 - هيد كوتش57 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 11 - هيد كوتش1 ساعة 2 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 10 - هيد كوتش1 ساعة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 9 - هيد كوتش1 ساعة 3 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 8 - هيد كوتش57 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 7 - هيد كوتش1 ساعة 3 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 6 - هيد كوتش1 ساعة 5 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 5 - هيد كوتش1 ساعة 11 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 4 - هيد كوتش1 ساعة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 3 - هيد كوتش1 ساعة 1 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 2 - هيد كوتش57 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير
الحلقة 1 - هيد كوتش1 ساعة 3 دقيقة
برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير