موسم 1

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

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الحلقة 12 - هيد كوتش

57 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 11 - هيد كوتش

1 ساعة 2 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 10 - هيد كوتش

1 ساعة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 9 - هيد كوتش

1 ساعة 3 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 8 - هيد كوتش

57 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 7 - هيد كوتش

1 ساعة 3 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 6 - هيد كوتش

1 ساعة 5 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 5 - هيد كوتش

1 ساعة 11 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 4 - هيد كوتش

1 ساعة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 3 - هيد كوتش

1 ساعة 1 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 2 - هيد كوتش

57 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير

الحلقة 1 - هيد كوتش

1 ساعة 3 دقيقة

برنامج أسبوعي متخخص بالدوري الإيطالي يناقش ويحلل تفاصيل مباريات الدوري الإيطالي ويتفاعل مع الجماهير