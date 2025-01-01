موسم 1

برنامج عالم الجوجيتسو برنامج ميداني للعبة الجيوجتسو على صعيد اللعبة في الدولة وخارجها مع اظهار دور ابوظبي في دعم ونشر اللعبة. وسيكون البرنامج مجلة تليفزوينة للعبة تقدمها القنوات الرياضية للعبة الجوجيتسو نظرا لأهميتها على ‎صعيد الرياضة المدرسية والتنافسية في الدولة

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الحلقة 10 - عالم الجوجيتسو

12min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 9 - عالم الجوجيتسو

13min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 8 - عالم الجوجيتسو

17min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 7 - عالم الجوجيتسو

17min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 6 - عالم الجوجيتسو

24min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 5 - عالم الجوجيتسو

31min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 4 - عالم الجوجيتسو

24min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 3 - عالم الجوجيتسو

1h 18min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 2 - عالم الجوجيتسو

14min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً

الحلقة 1 - عالم الجوجيتسو

20min

برنامج مخصص لرياضة الجوجيتسو يرصد تفاصيل وآخر أخبار بطولات الجوجيتسو محلياً وخارجياً