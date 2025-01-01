برنامج عالم الجوجيتسو برنامج ميداني للعبة الجيوجتسو على صعيد اللعبة في الدولة وخارجها مع اظهار دور ابوظبي في دعم ونشر اللعبة. وسيكون البرنامج مجلة تليفزوينة للعبة تقدمها القنوات الرياضية للعبة الجوجيتسو نظرا لأهميتها على ‎صعيد الرياضة المدرسية والتنافسية في الدولة