موسم 2

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

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الحلقة 26 - عالم الجوجيتسو

18min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 25 - عالم الجوجيتسو

36min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 24 - عالم الجوجيتسو

16min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 23 - عالم الجوجيتسو

19min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 22 - عالم الجوجيتسو

18min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 21 - عالم الجوجيتسو

19min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 20 - عالم الجوجيتسو

20min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 19 - عالم الجوجيتسو

21min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 18 - عالم الجوجيتسو

20min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 17 - عالم الجوجيتسو

17min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 16 - عالم الجوجيتسو

20min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 15 - عالم الجوجيتسو

23min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 14 - عالم الجوجيتسو

23min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 13 - عالم الجوجيتسو

14min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 12 - عالم الجوجيتسو

14min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 11 - عالم الجوجيتسو

13min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 10 - عالم الجوجيتسو

1h

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 8 - عالم الجوجيتسو

25min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 7 - عالم الجوجيتسو

23min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 6 - عالم الجوجيتسو

27min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 5 - عالم الجوجيتسو

26min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 4 - عالم الجوجيتسو

27min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 3 - عالم الجوجيتسو

20min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 2 - عالم الجوجيتسو

24min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو

الحلقة 1 - عالم الجوجيتسو

32min

برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو