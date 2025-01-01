الحلقة 26 - عالم الجوجيتسو18min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 25 - عالم الجوجيتسو36min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 24 - عالم الجوجيتسو16min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 23 - عالم الجوجيتسو19min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 22 - عالم الجوجيتسو18min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 21 - عالم الجوجيتسو19min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 20 - عالم الجوجيتسو20min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 19 - عالم الجوجيتسو21min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 18 - عالم الجوجيتسو20min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 17 - عالم الجوجيتسو17min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 16 - عالم الجوجيتسو20min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 15 - عالم الجوجيتسو23min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 14 - عالم الجوجيتسو23min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 13 - عالم الجوجيتسو14min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 12 - عالم الجوجيتسو14min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 11 - عالم الجوجيتسو13min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 10 - عالم الجوجيتسو1h
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 8 - عالم الجوجيتسو25min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 7 - عالم الجوجيتسو23min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 6 - عالم الجوجيتسو27min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 5 - عالم الجوجيتسو26min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 4 - عالم الجوجيتسو27min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 3 - عالم الجوجيتسو20min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 2 - عالم الجوجيتسو24min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو
الحلقة 1 - عالم الجوجيتسو32min
برنامج اسبوعي خاص بآخر اخبار رياضة الجوجيتسو حيث ينقل كواليس البطولات بالإضافة الى المقابلات الخاصة مع اللاعبين المدربين و مسؤولي رياضة الجوجيتسو