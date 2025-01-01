الحلقة 13 - خليجي الوثبة3h
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 12 - خليجي الوثبة2h 9min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 11 - خليجي الوثبة2h 3min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 10 - خليجي الوثبة1h 49min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 9 - خليجي الوثبة1h 11min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 8 - خليجي الوثبة58min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 7 - خليجي الوثبة1h 27min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 6 - خليجي الوثبة1h 51min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 5 - خليجي الوثبة1h 44min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 4 - خليجي الوثبة1h 48min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 3 - خليجي الوثبة1h 48min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 2 - خليجي الوثبة2h 13min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة
الحلقة 1 - خليجي الوثبة2h 15min
برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة