موسم 1

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

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الحلقة 13 - خليجي الوثبة

3h

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 12 - خليجي الوثبة

2h 9min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 11 - خليجي الوثبة

2h 3min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 10 - خليجي الوثبة

1h 49min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 9 - خليجي الوثبة

1h 11min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 8 - خليجي الوثبة

58min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 7 - خليجي الوثبة

1h 27min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 6 - خليجي الوثبة

1h 51min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 5 - خليجي الوثبة

1h 44min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 4 - خليجي الوثبة

1h 48min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 3 - خليجي الوثبة

1h 48min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 2 - خليجي الوثبة

2h 13min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة

الحلقة 1 - خليجي الوثبة

2h 15min

برنامج يحلل الأشواط ويستعرض التوقعات والترشيحات، يستضيف نخبة من المحللين في عاصمة ميادين الهجن، الوثبة