الحلقة 6 - ليالي السوبر2h 34min
برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.
الحلقة 5 - ليالي السوبر2h 47min
برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.
الحلقة 3 - ليالي السوبر2h 12min
برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.
الحلقة 2 - ليالي السوبر3h 32min
برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.
الحلقة 1 - ليالي السوبر2h 56min
برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.