موسم 2

برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.

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الحلقة 6 - ليالي السوبر

2h 34min

برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.

الحلقة 5 - ليالي السوبر

2h 47min

برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.

الحلقة 3 - ليالي السوبر

2h 12min

برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.

الحلقة 2 - ليالي السوبر

3h 32min

برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.

الحلقة 1 - ليالي السوبر

2h 56min

برنامج ليالي السوبر يغطي كأس السوبر المصري عبر تحليل المباريات من خلال نجوم سابقين . يتضمن البرنامج تقارير ميدانية ولقاءات حصرية لتقديم نظرة شاملة على البطولة.