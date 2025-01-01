موسم 1

تغطية خاصة لإفتتاح مهرجان ليوا الدولي والذي يتضمن فعاليات قرية ليوا، وفعاليات ليوا الرملية وانشطة فنية وترفيهية مشوِّقة، كما تتنوَّع سباقاته وبطولاته لتشمل رياضة المحركات والرياضات التراثية في سباقات للسرعة والدراج والاستعراض.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 4 - مهرجان ليوا تل مرعب

23min

رسالة يومية من مهرجان ليوا الدولي عن اهم الفعاليات والمسابقات الثقافية والرياضية التي تقام في صحراء ليوا ويضم المهرجان مجموعة من الفعاليات المثيرة مثل سباق السيارات والدرجات في الرمال ، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية تعكس التراث الإماراتي

الحلقة 3 - مهرجان ليوا تل مرعب

27min

رسالة يومية من مهرجان ليوا الدولي عن اهم الفعاليات والمسابقات الثقافية والرياضية التي تقام في صحراء ليوا ويضم المهرجان مجموعة من الفعاليات المثيرة مثل سباق السيارات والدرجات في الرمال ، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية تعكس التراث الإماراتي

الحلقة 2 - مهرجان ليوا تل مرعب

19min

رسالة يومية من مهرجان ليوا الدولي عن اهم الفعاليات والمسابقات الثقافية والرياضية التي تقام في صحراء ليوا ويضم المهرجان مجموعة من الفعاليات المثيرة مثل سباق السيارات والدرجات في الرمال ، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية تعكس التراث الإماراتي

الحلقة 1 - مهرجان ليوا تل مرعب

17min

رسالة يومية من مهرجان ليوا الدولي عن اهم الفعاليات والمسابقات الثقافية والرياضية التي تقام في صحراء ليوا ويضم المهرجان مجموعة من الفعاليات المثيرة مثل سباق السيارات والدرجات في الرمال ، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية تعكس التراث الإماراتي