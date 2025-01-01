الحلقة 4 - مهرجان ليوا تل مرعب

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رسالة يومية من مهرجان ليوا الدولي عن اهم الفعاليات والمسابقات الثقافية والرياضية التي تقام في صحراء ليوا ويضم المهرجان مجموعة من الفعاليات المثيرة مثل سباق السيارات والدرجات في الرمال ، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية تعكس التراث الإماراتي