برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث