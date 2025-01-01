موسم 1

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

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الحلقة 15 - مونديال كافيه

1h 54min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 14 - مونديال كافيه

1h 56min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 13 - مونديال كافيه

1h 56min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 11 - مونديال كافيه

1h 58min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 10 - مونديال كافيه

1h 55min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 9 - مونديال كافيه

1h 59min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 8 - مونديال كافيه

2h

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 7 - مونديال كافيه

1h 59min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 6 - مونديال كافيه

1h 58min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 5 - مونديال كافيه

2h 18min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 4 - مونديال كافيه

2h 4min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 3 - مونديال كافيه

1h 59min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 2 - مونديال كافيه

2h 6min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث

الحلقة 1 - مونديال كافيه

2h 35min

برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية يتناول البرنامج فقرات متنوعة للحديث عن الحدث , اخر الاخبار و النتائج و الحصائيات الخاصة بالبطولة مع مراسلين القناة المتواجدين في ارض الحدث