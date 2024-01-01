يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.