موسم 1

يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.

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الحلقة 5 - بودكاست مع إسماعيل مطر

34min

يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.

الحلقة 4 - بودكاست مع إسماعيل مطر

1h 3min

يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.

الحلقة 3 - بودكاست مع إسماعيل مطر

49min

يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.

الحلقة 2 - بودكاست مع إسماعيل مطر

1h 26min

يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.

الحلقة 1 - بودكاست مع إسماعيل مطر

1h 24min

يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.