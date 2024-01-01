الحلقة 5 - بودكاست مع إسماعيل مطر34min
يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.
الحلقة 4 - بودكاست مع إسماعيل مطر1h 3min
يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.
الحلقة 3 - بودكاست مع إسماعيل مطر49min
يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.
الحلقة 2 - بودكاست مع إسماعيل مطر1h 26min
يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.
الحلقة 1 - بودكاست مع إسماعيل مطر1h 24min
يستضيف أسطورة الكرة الإماراتية الكابتن إسماعيل مطر مجموعة من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في بطولات كأس الخليج عبر الزمن. حوار يسترجعون من خلاله الذكريات، ويسلطون الضوء على لحظات الفوز والخسارة، والقصص المثيرة خلف الكواليس. يستضيف الكابتن إسماعيل كل حلقة نجمًا مختلفًا، ويتناولا معًا أهم اللحظات في تاريخ البطولة.