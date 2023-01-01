برنامج وثائقي من خمس حلقات يوثق مسيرة المنتخب الوطني في بطولات كأس الخليج منذ انطلاقها عام 1972 وحتى آخر نسخة في البصرة 2023. يستعرض البرنامج أبرز المحطات التاريخية، من البدايات والتألق وصعود النجوم، مرورًا بالتحديات والانكسارات، وصولًا إلى اللحظات الحديثة والتطلعات المستقبلية. يعتمد البرنامج على لقطات أرشيفية نادرة، مقابلات مع لاعبين ومدربين وإداريين، وتصوير حديث للمواقع المرتبطة بالبطولة، مع سرد قصصي احترافي يعكس الروح الرياضية وتاريخ كرة القدم الخليجية. يستهدف البرنامج عشاق الرياضة والجمهور الخليجي، مقدمًا توثيقًا شاملًا لأحد أهم الأحداث الرياضية الإقليمية