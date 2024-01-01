الحلقة 8 - الطريق الى الكويت20min
سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة
الحلقة 7 - الطريق الى الكويت29min
سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة
الحلقة 6 - الطريق الى الكويت30min
سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة
الحلقة 5 - الطريق الى الكويت36min
سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة
الحلقة 4 - الطريق الى الكويت23min
سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة
الحلقة 3 - الطريق الى الكويت37min
سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة
الحلقة 2 - الطريق الى الكويت31min
سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة
الحلقة 1 - الطريق الى الكويت27min
سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة