الحلقة 8 - الطريق الى الكويت

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سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة