موسم 1

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الي الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة

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الحلقة 8 - الطريق الى الكويت

20min

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة

الحلقة 7 - الطريق الى الكويت

29min

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة

الحلقة 6 - الطريق الى الكويت

30min

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة

الحلقة 5 - الطريق الى الكويت

36min

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة

الحلقة 4 - الطريق الى الكويت

23min

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة

الحلقة 3 - الطريق الى الكويت

37min

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة

الحلقة 2 - الطريق الى الكويت

31min

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة

الحلقة 1 - الطريق الى الكويت

27min

سلسلة وثائقية بعنوان الطريق الى الكويت ترصد استعدادت المننخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع عدد من الاعلامين والصحفين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كاس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذا الدورة