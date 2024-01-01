برنامج يعرض قبل كل جولة من الدوري الإيطالي يستعرض استعدادات الفرق للمباريات المقبلة، ويتناول التشكيلات المتوقعة، كما يقدم تحليلات وتوقعات حول نتائج المباريات والأحداث المرتقبة في الجولة.