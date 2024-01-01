موسم 1

برنامج يعرض قبل كل جولة من الدوري الإيطالي يستعرض استعدادات الفرق للمباريات المقبلة، ويتناول التشكيلات المتوقعة، كما يقدم تحليلات وتوقعات حول نتائج المباريات والأحداث المرتقبة في الجولة.

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الحلقة 7 - سكوديتو

59min

حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة السابعة

الحلقة 6 - سكوديتو

55min

حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة السادسة

الحلقة 5 - سكوديتو

57min

حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الخامسة

الحلقة 4 - سكوديتو

57min

حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الرابعة

الحلقة 3 - سكوديتو

1h 1min

حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الثالثة

الحلقة 2 - سكوديتو

58min

حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الثانية

الحلقة 1 - سكوديتو

1h 42min

حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الأولى