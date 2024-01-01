الحلقة 7 - سكوديتو59min
حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة السابعة
الحلقة 6 - سكوديتو55min
حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة السادسة
الحلقة 5 - سكوديتو57min
حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الخامسة
الحلقة 4 - سكوديتو57min
حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الرابعة
الحلقة 3 - سكوديتو1h 1min
حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الثالثة
الحلقة 2 - سكوديتو58min
حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الثانية
الحلقة 1 - سكوديتو1h 42min
حلقة خاصة اهتمت في تحليلات وتوقعات لمباريات للجولة الأولى