برنامج يقدمه الفنان الاماراتي احمد العونان وتشاركه فيه الفنانة فوز الشطي وهو برنامج موجه للمشاهدين والعائلات في البيوت ، ويتناول في الساعتين العديد من القضايا الثقافية والسياحية والترفيهية والفنية مع زيارات ميدانية لعدد من المعالم السياحية والاثرية في الكويت كما يلقي الضوء بشكل سريع على مجريات اليوم السابق من المباريات ونتائجها ، وتغطية أخبار البطولة المستجدة ويعمق البرنامج دور الثقافة والفن والتراث الخليجي ودوه في اثراء البطولة بوصفها حدث اجتماعي وليس رياضي فقط وسيستضيف البرنامج عددا من الفنانين والادباء والمثقفين في الكويت ليحقق هذا الهدف