Episode 1 - بداية عصر

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في الوقت نفسه الذي عاش فيه وليم الأوكامي، ظهرت في إيطاليا شخصية دانتي إلغييري (1265- 1321)، والذي يصنفه المؤرخون كعلامة بارزة على ولادة عصر النهضة. صحيح أنه أكبر من الأوكامي سنا، لكن دانتي كان رمزاً لعصر جديد بينما الأوكامي رمز لعصر يموت.