Episode 14 - Mulhimoun22 min
A comprehensive inquest of the human enlightenment history featuring its key figures & philosophers, eras, intellectual and philosophical movements, literary & artistic work, and scientific inventions
Episode 13 - إصلاح من داخل الكنيسة - إراسموس21 min
عادة ما يوصف المفكر ورجل الدين الهولندي إراسموس بأنه زعيم النهضة الأوروبية بلا جدال، فقد سخر من الكنيسة وحط من سلطتها، وكتب نسخة شعبية من الإنجيل أكثر ثورية.
Episode 12 - طرق جديدة - دي غاما وماجلان22 min
استكمالاً لجهود كولومبوس، نزل دي غاما جنوبا وقابل "أحمد بن ماجد"، بينما سعى ماجلان لإثبات كروية الأرض. ليبدأ الطريق نحو الإمبريالية الأوروبية واستعمار العالم، وأسست هذه الرحلات لاكتشاف العالم الجديد بثرواته المذهلة.
Episode 11 - عالم جديد - كولومبوس وأمريكو21 min
انطلق كولومبوس غرباً معتقداً أنه يسير في طريق مختصر نحو الهند، دون أن يعلم أنه اكتشف قارة جديدة، إلا أن أمريكو فيسبوتشي هو من تمم اكتشاف كولومبوس فسميت القارة الجديدة تكريماً لجهوده البحرية.
Episode 10 - طب النهضة - بارسيليوس وفيزاليوس21 min
برز بارسيليوس أو براكلسوس بداية الخط الفاصل بين الخرافة والعلم في عصر النهضة، المنجم الذي اشتغل في السحر كيميائياً وطبيباً عصامياً علم نفسه بنفسه. والطبيب الفلمنكي أندرياس فيزاليوس أبا التشريح الحديث. الذي أدين بعقوبة الإعدام الذي استبدل بالحج.
Episode 9 - عباقرة الفن 2 - مايكل أنجلو20 min
مايكل أنجلو (1475- 1564)، الذي مثلت تماثيله ونقوشه أيقونات عصر النهضة بذاتها.
Episode 8 - عباقرة الفن 1 - دافنشي21 min
أشهر من نار على علم. ليوناردو دافنشي (1452- 1519) الذي كان بالإضافة لكونه رساما، عالما ونحاتا وموسيقيا ومعماريا، كان رجلا عبقريا جسد روح عصره كاملا.
Episode 7 - فلورنسا الذهبية 2 - فيسين20 min
أسس ابن فلورنسا البار، الفيلسوف فيسين (1433- 1499)، أكاديمية فلورنسا للفلسفة على غرار أكاديمية أفلاطون القديمة. ولا يمكن الحديث عن فلورنسا دون الكلام عن ميكافيللي (1469- 1527) والذي عاصر لورنزو العظيم وكتب لحفيده كتاب "الأمير".
Episode 6 - فلورنسا الذهبية 1 - لورينزو22 min
هذا هو العصر الذهبي لفلورنسا، خاصة في ظل الرعاية الكريمة لعائلة مديتشي للعلماء والفنانين، وتحديدا لورينزو دي ميديشي "لورينزو العظيم" (1449- 1492) الذي ضم فنانين مختلفين للمدينة، بينهم الرسام بوتيتشيلي (1445- 1510)، والذي تعد لوحاته من رموز عصر النهضة، وتم
Episode 5 - الكتاب الحديث - غوتنبرغ22 min
قام الحداد الألماني غوتنبرغ باختراع الطباعة بشكلها الحديث عام 1447، وهو ما حقق نقلة عظيمة لعصر النهضة، إذ سرعان ما جلبت المدن الإيطالية المطابع وبدأت في نشر المعرفة بأرجاء أوروبا.
Episode 4 - نهضة في النحت - دوناتيلو22 min
لا نزال في رحاب فلورنسا العظيمة، حيث جاء دوناتيلو (1386- 1466) عقب بترارك وبوكاتشيو. مثلهما كان إنساني النزعة، وكانت منحوتاته تمثل القصص الدرامية بعد أن درس المنحوتات الرومانية بشكل متميز.
Episode 3 - الجانب الآخر21 min
على الجانب الآخر من البحر المتوسط، عاش ابن خلدون (1406-1332) الفيلسوف والمؤرخ ذو الأصول الحضرمية، الذي تنقل في رحلاته وأعماله وتولى الوساطة والكتابة بين ملوك المغرب العربي والأندلس
Episode 2 - الإنسانية20 min
الأستاذ وتلميذه. بترارك (1304- 1374) هو الملقب بأبو الحركة الإنسانية، على نفس النمط سار بوكاتشيو (1313- 1406)، فعظمته أنه لم يكتب أعماله النثرية بالإيطالية.
Episode 1 - بداية عصر22 min
في الوقت نفسه الذي عاش فيه وليم الأوكامي، ظهرت في إيطاليا شخصية دانتي إلغييري (1265- 1321)، والذي يصنفه المؤرخون كعلامة بارزة على ولادة عصر النهضة. صحيح أنه أكبر من الأوكامي سنا، لكن دانتي كان رمزاً لعصر جديد بينما الأوكامي رمز لعصر يموت.